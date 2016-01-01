На Московському мосту у маршрутки відвалилося колесо (ФОТО)
- Вчора, 13:12
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Надзвичайна подія сталася у Києві.
У Києві на Московському мосту на зупинці «Парк Дружби народів» сталася надзвичайна подія. У маршрутки, що їде в бік Петрівки, відвалилося заднє ліве колесо. Фотографія маршрутки викладена в співтоваристві «Типовий Київпастранс» Вконтакте.
Чи постраждали пасажири або водій в результаті поломки маршрутки, поки не відомо.
«Те саме почуття, коли колеса доїжджають швидше тебе», – іронізує Микола Коляновський.
«Мотлох :-)))», – пише Тамара Дайнеко.
Нагадаємо, що з 30 грудня в столиці запрацюють нічні маршрути громадського транспорту. З схемами нічних тролейбусних та автобусних маршрутів можна ознайомитись на сайті «Главком».
Джерело: Сегодня