На Московському мосту у маршрутки відвалилося колесо (ФОТО)

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Надзвичайна подія сталася у Києві.

У Києві на Московському мосту на зупинці «Парк Дружби народів» сталася надзвичайна подія. У маршрутки, що їде в бік Петрівки, відвалилося заднє ліве колесо. Фотографія маршрутки викладена в співтоваристві «Типовий Київпастранс» Вконтакте.

Чи постраждали пасажири або водій в результаті поломки маршрутки, поки не відомо.

«Те саме почуття, коли колеса доїжджають швидше тебе», – іронізує Микола Коляновський.

«Мотлох :-)))», – пише Тамара Дайнеко.

Нагадаємо, що з 30 грудня в столиці запрацюють нічні маршрути громадського транспорту. З схемами нічних тролейбусних та автобусних маршрутів можна ознайомитись на сайті «Главком».

Джерело: Сегодня