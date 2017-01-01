На Оболоні поліцейські виявили у киянина амфетамін

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Вилучену речовину, а це близько 100 грамів, відправили на відповідні експертні дослідження. Розпочато кримінальне провадження

Працівники департаменту протидії наркозлочинності звернули увагу на підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання Оболонського району.

Помітивши поліцейських, він пришвидшив ходу, але правоохоронці наздогнали правопорушника. Під час поверхневого огляду оперативники виявили у нього близько 100 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, схожої на амфетамін.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зі слів 27-річного чоловіка, наркотичну речовину він зберігав для власного споживання.

Вилучені речові докази відправлено на експертні дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.