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    На Одеському шляхопроводі ускладнено рух транспорту

    • Сьогодні, 07:34
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    Проводяться роботи з влаштування покриття проїжджої частини

    5 березня на Одеському шляхопроводі проводитимуться роботи з влаштування покриття проїжджої частини. Зокрема, сьогодні, у суботу, триватимуть роботи з влаштування нижнього шару, а в неділю – верхнього шару асфальтобетонного покриття. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

    Зазначимо, що враховуючи інтенсивність руху автотранспорту на шляхопроводі та з метою збільшення терміну експлуатації покриття, верхній шар буде влаштовано з покращеного матеріалу – щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).

    ЖКГ Київ благоустрій
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