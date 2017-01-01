На Одеському шляхопроводі ускладнено рух транспорту

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Проводяться роботи з влаштування покриття проїжджої частини

5 березня на Одеському шляхопроводі проводитимуться роботи з влаштування покриття проїжджої частини. Зокрема, сьогодні, у суботу, триватимуть роботи з влаштування нижнього шару, а в неділю – верхнього шару асфальтобетонного покриття. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Зазначимо, що враховуючи інтенсивність руху автотранспорту на шляхопроводі та з метою збільшення терміну експлуатації покриття, верхній шар буде влаштовано з покращеного матеріалу – щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).