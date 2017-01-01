На Одеському шляхопроводі завершено облаштування проїжджої частини

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Протягом вихідних дорожники завершили облаштування асфальтобетонного покриття проїжджої частини Одеського шляхопроводу та відновили дорожнє покриття на площі понад 3700 кв. м на інших ділянках вулично-дорожньої мережі.

Зокрема, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», 4-5 березня було завершено масштабні роботи з влаштування нижнього та верхнього шарів високоякісного покриття на Одеському шляхопроводі із покращеного матеріалу – щебенево-мастикового асфальтобетону.

Також відновлено асфальтобетонне покриття на вулицях Маршала Тимошенка, Героїв Дніпра, Полярній, Січових Стрільців, Заболотного, Костянтинівській, Мельникова, Вербицького, Віфлеємській, Тампере, Будівельників, Декабристів, Заболотного, Сабурова, Драйзера, проспектах Гагаріна, Бандери, Свободи, Повітрофлотському, бульварі Вернадського, Наддніпрянському шосе та інших.

Автодорівці також проводили роботи із заливання тріщин дорожнього покриття, механізованого та ручного прибирання доріг і вулиць столиці, миття доріг і дорожніх огороджень.