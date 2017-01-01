На околиці Києва згоріла маршрутка (фото)

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Інцидент стався на Окружній дорозі. Машина вигоріла дотла

На щастя, ніхто під час пожежі не постраждав. Як повідомляють очевидці у Facebook, на місце пригоди досить швидко приїхали рятувальники, вони і запевнили що потерпілих немає.

Що саме стало причиною займання, також поки що невідомо.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Києві в ніч на п'ятницю, 10 березня, горів оздоровчий комплекс. Унаслідок спалаху постраждала одна людина. Як повідомила речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, пожежа почалася близько півночі в районі Троєщина.

Джерело: dtp.kiev.uа