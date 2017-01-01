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    На околиці Києва згоріла маршрутка (фото)

    • Сьогодні, 10:34
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    Інцидент стався на Окружній дорозі. Машина вигоріла дотла

    На щастя, ніхто під час пожежі не постраждав. Як повідомляють очевидці у Facebook, на місце пригоди досить швидко приїхали рятувальники, вони і запевнили що потерпілих немає.

    Що саме стало причиною займання, також поки що невідомо.

    Нагадаємо, як повідомлялося, в Києві в ніч на п'ятницю, 10 березня, горів оздоровчий комплекс. Унаслідок спалаху постраждала одна людина. Як повідомила речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, пожежа почалася близько півночі в районі Троєщина.

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    На околиці Києва згоріла маршрутка (фото)
    На околиці Києва згоріла маршрутка (фото)
    На околиці Києва згоріла маршрутка (фото)

    Джерело: dtp.kiev.uа

    пожежа Київ громадський транспорт
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