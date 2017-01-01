На Печерську невідомі обстріляли вікна суду (ФОТО, ВІДЕО)

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За фактом пошкодження вікна у приміщенні суду столична поліція розпочала кримінальне провадження.

Невідома особа пошкодила вікно у робочому кабінеті Київського окружного адміністративного суду. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Поліція Печерського управління поліції інформацію про правопорушення отримала вчора ввечері. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

На місці до правоохоронців звернулася суддя. За її словами, перебуваючи на робочому місці, вона помітила у верхній частині склопакету невеликий отвір, а між склопакетами - предмет, схожий на кулю.

Предмет, схожий на кулю, вилучили та направили для проведення експертизи.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться заходи щодо встановлення та затримання правопорушника.



