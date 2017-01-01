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    На Печерську розстріляли іноземця

    • Вчора, 23:34
    • Розсилка

    Ввечері невідомий вистрілив у ноги громадянину іншої держави. Потерпілого госпіталізовано. Правоохоронці розшукують зловмисника

    О 22:44 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки лежить поранений хлопець.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    За викликом виїхали працівники Печерського управління поліції, кінологічна служба та патрульні. Місцевий мешканець, який став випадковим свідком пригоди, розповів правоохоронцям: він бачив, як біля під’їзду будинку розмовляли два чоловіки. Несподівано один із них здійснив три постріли у свого співрозмовника.

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    Слідчо-оперативна група оглянула місце події та навколишню територію, вилучила три стріляні гільзи, які направила на експертне дослідження, опитала можливих свідків і очевидців.

    Потерпілого – 25-річного іноземця, із вогнепальним пораненням обох ніг госпіталізували. Правоохоронці зможуть опитати чоловіка, щойно отримають дозвіл від лікарів.

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці розшукують чоловіка, який стріляв, встановлюють його особу, а також всі обставини та причини вказаного правопорушення.

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