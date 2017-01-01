На Печерську скоєно напад на магазин

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Наряд поліції затримав злочинців

У центрі Києва двоє злочинців у масках увірвалися в магазин, побили продавця і забрали товар та гроші з каси. Після злочину нападники втекли автомобілем. У місті одразу ввели оперативний план «Перехоплення».

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Під час відпрацювання поліцейський наряд на вулиці Коновальця помітив автомобіль, схожий за описом, та заблокував його. У салоні поліцейські виявили двох осіб: 22-річного чоловіка та 21-річну жінку.

Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли викрадений товар: плазмові телевізори, планшети, ігрові приставки, а також грошову виручку з магазину.

Як з’ясувалося, під час нападу злочинці погрожували продавцю предметом, схожим на пістолет. За висновками експертів, зброя виявилася іграшковою.

Затриманих доправили до Печерського управління поліції для подальшого з’ясування обставин. Відомості про пригоду внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі учасники та обставини злочину.