На Печерську триває боротьба зі стихійною ковбасою та мандаринками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стихійна торгівля досить звичне явище для столиці. Збіднілі люди охоче купують продукти на гривню-дві дешевші, ніж у магазинах чи супермаркетах.

Але, водночас такі харчі можуть бути небезпечні для здоров'я. Не кажучи уже про те, що торгівля ковбасою на дерев'яних розкладках посеред столиці виглядає, м'яко кажучи, непривабливо.

Днями завдяки спільним зусиллям фахівців відділу контролю за благоустроєм Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та працівників Національної поліції у Печерському районі проведено черговий рейд-перевірку функціонування незаконної стихійної торгівлі.

«За результатами перевірки працівниками Національної поліції та фахівцями відділу контролю за благоустроєм Печерської райдержадміністрації складені протоколи про адміністративні порушення. Окрім цього у правопорушників, було вилучено товар з метою припинення торгівлі з рук у невстановлених місцях та без відповідних дозволів. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація й надалі буде проводити жорстку політику щодо попередження стихійної торгівлі в районі», - наголосили в Печерській РДА.

Джерело: Вечірній Київ