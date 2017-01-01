На Печерську в супермаркеті агресивний покупець побив касира пляшкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві чоловік із кулаками накинувся на касира супермаркету.

За місцем виклику правоохоронці встановили: до 31-річної жінки-касира із продуктами підійшов покупець. Під час сканування товару співробітниця супермаркету виявила, що у пакетах для випічки знаходиться продукція, яка не відповідає вказаному номеру, а відтак зробила покупцю зауваження.

Як зазначили свідки події, чоловік відреагував агресивно. Почав голосно виражатися у бік касира нецензурною лайкою та погрожувати. Після чого взяв пляшку з напоєм та кинув у голову касиру. Охорона зупинила правопорушника, викликала співробітників поліції і «швидку». Потерпілу доставили до медичного закладу із травмами голови.

Поліцейські встановили, що 24-річний місцевий мешканець неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Джерело: Соцпортал