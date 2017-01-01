На Печерську встановлять кілька десятків підземних смітників
- Сьогодні, 09:48
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Розсилка
Протягом 2017 року на території Печерського району планується встановлення 37 сучасних підземних контейнерів для побутових відходів.
Так, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.02.217 №194 «Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році» встановлення підземних сміттєвих баків планується за адресами:
1. Прибудинкові території (16 підземних контейнерів):
- вул. Шота Руставелі, 3;
- вул. Шота Руставелі, 12;
- вул. Шота Руставелі, 21;
- вул. Шота Руставелі, 25;
- вул. Шота Руставелі, 33;
- вул. Московська, 24;
- бульв. Лесі Українки, 5;
- вул. Басейна, 5-А;
- вул. Мечникова, 10;
- вул. Інститутська, 22/7;
- вул. Ольгинська, 2;
- вул. Заньковецької, 6-8;
- Музейний провулок, 8;
- вул. Велика Васильківська, 49.
2. Парки, бульвар (16 підземних контейнерів):
- Хрещатий парк, біля Арки дружби народів;
- Хрещатий парк;
- Маріїнський парк;
- Парк Вічної Слави;
- Печерський ландшафтний парк;
- бульв. Лесі Українки (зелена зона).
3. Площі, тротуари (5 підземних контейнерів):
- Бессарабська площа, 3;
- Бессарабська площа, 7;
- Європейська площа;
- площа Лесі Українки, 1.
Джерело: Соцпортал