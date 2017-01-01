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    На Печерську встановлять кілька десятків підземних смітників

    • Сьогодні, 09:48
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    Протягом 2017 року на території Печерського району планується встановлення 37 сучасних підземних контейнерів для побутових відходів.

    Так, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.02.217 №194 «Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році» встановлення підземних сміттєвих баків планується за адресами:

    1. Прибудинкові території (16 підземних контейнерів):

    • вул. Шота Руставелі, 3;
    • вул. Шота Руставелі, 12;
    • вул. Шота Руставелі, 21;
    • вул. Шота Руставелі, 25;
    • вул. Шота Руставелі, 33;
    • вул. Московська, 24;
    • бульв. Лесі Українки, 5;
    • вул. Басейна, 5-А;
    • вул. Мечникова, 10;
    • вул. Інститутська, 22/7;
    • вул. Ольгинська, 2;
    • вул. Заньковецької, 6-8;
    • Музейний провулок, 8;
    • вул. Велика Васильківська, 49.

    2. Парки, бульвар (16 підземних контейнерів):

    • Хрещатий парк, біля Арки дружби народів;
    • Хрещатий парк;
    • Маріїнський парк;
    • Парк Вічної Слави;
    • Печерський ландшафтний парк;
    • бульв. Лесі Українки (зелена зона).

    3. Площі, тротуари (5 підземних контейнерів):

    • Бессарабська площа, 3;
    • Бессарабська площа, 7;
    • Європейська площа;
    • площа Лесі Українки, 1.

    Джерело: Соцпортал

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