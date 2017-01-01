На Південній Борщагівці стався масовий мор риби
- Сьогодні, 22:32
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Надзвичайна подія сталася у спальному районі столиці
В одному з київських озер, розташованому на Південній Борщагівці, стався масовий мор риби. Про це в Facebook повідомляє група dtp.kiev.ua.
«У Києві на озері, стався масовий мор риби. Озеро знаходиться на Південній Борщагівці, біля 317 школи. Вся риба спливла догори черевом», - йдеться в повідомленні.
За даними спільноти, комунальні служби вивезли сотні кілограм мертвої риби. Причини мору на даний момент невідомі.