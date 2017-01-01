На Подолі у вихідні та святкові дні громадський транспорт працюватиме за особливим графіком

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У вихідні та святкові дні змінять роботу автобуси №62 та №114

Із 5 червня, у вихідні та святкові дні, на час закриття руху на вул. Сагайдачного для безперебійної роботи громадського транспорту змінять трасу курсування автобуси маршрутів №62, №114. Про це повідомили у КП «Київпастранс.

Автобуси маршруту №62 курсуватимуть так: Контрактова площа – вул. Іллінська – вул. Братська – вул. Ігорівська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за діючою трасою.

Автобуси маршруту №114 курсуватимуть: від вул. Милославської до Контрактової площі за діючою трасою, далі – вул. Іллінська – вул. Братська – вул. Ігорівська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за діючою трасою.