На проспекті Науки у Києві тимчасово закриють рух транспорту

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Буде закрито рух транспорту через залізничний переїзд

За інформацією Південно-Західної залізниці ПАТ «Українська залізниця», з 21:00 11 квітня до 08:00 12 квітня 2017 року в зв’язку з невідкладними ремонтно-колійними роботами рух транспорту через залізничний переїзд на проспекті Науки буде тимчасово закрито.

Про це повідомили в КК «Київавтодор». Прохання враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Раніше «Главком» повідомляв про реконструкцію Кільцевої дороги.