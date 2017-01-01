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    На проспекті Науки у Києві тимчасово закриють рух транспорту

    • Сьогодні, 11:41
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    Буде закрито рух транспорту через залізничний переїзд

    За інформацією Південно-Західної залізниці ПАТ «Українська залізниця», з 21:00 11 квітня до 08:00 12 квітня 2017 року в зв’язку з невідкладними ремонтно-колійними роботами рух транспорту через залізничний переїзд на проспекті Науки буде тимчасово закрито.

    Про це повідомили в КК «Київавтодор». Прохання враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

    Раніше «Главком» повідомляв про реконструкцію Кільцевої дороги.

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