На Шулявці може з'явитись трирівнева транспортна розв'язка (фото)

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Стало відомо, якою буде Шулявка після реконструкції

Швидше за все новий Шулявський шляхопровід буде трирівневим.

«Одним із проектів, обраних архітектурно-містобудівною радою Києва, найпривабливіше виглядає варіант з круговим рухом», – повідомив у соціальній мережі Фейсбук депутат Київради Ілля Сагайдак.

Раніше «Главком» повідомляв, що наприкінці цього року столична влада планує розпочати будівництво транспортної розв'язки на Шулявці. Реконструція Шулявського шляхопроводу теж була запланована на 2017-й.

У перших числах березня містобудівна рада обрала три проекти реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.