На Софійській площі відсвяткують Різдво

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7 січня на Софійській площі відбудеться святкування Різдва Христового.

Так, о 12:00 розпочнеться Святкова хода, яка крокуватиме за таким маршрутом: Софійська площа – Національна Опера України – Хрещатик – Майдан Незалежності – Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа та супроводжуватиметься гучними колядками.

Організатором Святкової Ходи виступив етнокультурний проект Folk Ukraine спільно з Національним центром культури «Музеєм імені Івана Гончара». Мета заходу – долучити до ходи якомога більше людей і виконати наймасовішу колядку в Україні. За попередніми даними організатора заходу, взяти участь у ході вже виявили бажання 10 фольк-колективів і понад 1000 осіб.

Хода проходитиме разом із конкурсом Різдвяної Зірки, де творчі центри та художні школи презентуватимуть свої конкурсні роботи, які оцінюватимуть сучасні майстри та оргкомітет Folk Ukraine за такими напрямами: «Зірка від майстра», «Зірка створена дитиною», «Традиційний розпис», «Сучасний погляд».

Також 7 січня о 17:00 відбудеться зірковий концерт за участю українських зірок, серед яких: гурти «Українські Барви», «Горлиця-Арт», «Го-А», «Монохром», «Натоліч», «Torban» і Хор «Хрещатик» із сучасними обробками українських пісень і блоком сучасних хітів.

Увесь день відвідувачів зимового містечка пригощатимуть найсмачнішою кутею. Окрім того, на усіх охочих долучитися до святкування чекатиме безліч сюрпризів і розваг.