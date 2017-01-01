На Співочому полі сплетуть «Віночок миру і добра»

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Києві планують сплести рекордний вінок.

Створять його у рамках фестивалю «Віночок миру і добра», що відбудеться 26 травня на Співочому полі.

«Запрошуємо всіх взяти участь у нашому фестивалі, дізнатися багато нового і цікавого про українські традиції і зануритися в атмосферу сімейного свята. Вас чекають майстер-класи на різні теми, гала-концерт за участю дитячих колективів та зірок української сцени, а найголовніше дійство - це встановлення рекорду України в номінації «Мистецтво» - це найбільший вінок в 110 метрів», - зазначають організатори.

Великий вінок-рекордсмен сплетуть із окремих віночків, які виготовлять заздалегідь власноруч діти та дорослі з усієї України зі штучних квітів, фруктів, гілочок та стрічок.

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Коли: 26 травня,

Де: Співоче поле