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    На Співочому полі сплетуть «Віночок миру і добра»

    • Сьогодні, 15:36
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    Києві планують сплести рекордний вінок.

    Створять його у рамках фестивалю «Віночок миру і добра», що відбудеться 26 травня на Співочому полі.

    «Запрошуємо всіх взяти участь у нашому фестивалі, дізнатися багато нового і цікавого про українські традиції і зануритися в атмосферу сімейного свята. Вас чекають майстер-класи на різні теми, гала-концерт за участю дитячих колективів та зірок української сцени, а найголовніше дійство - це встановлення рекорду України в номінації «Мистецтво» - це найбільший вінок в 110 метрів», - зазначають організатори.

    Великий вінок-рекордсмен  сплетуть із окремих віночків, які виготовлять заздалегідь власноруч діти та дорослі з усієї України зі штучних квітів, фруктів, гілочок та стрічок.

    Всі подробиці  на сторінці і групі в Фейсбук.

    Коли: 26 травня,

    Де: Співоче поле

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