На станціях столичної підземки запрацюють турнікети без жетонів

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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Ремонт турнікета на станції метро «Лівобережна»

Із 24 травня 11 турнікетів київського метро перейдуть на режим без жетонів

Київський метрополітен продовжує переходити на автоматичні засоби оплати проїзду. Так, на режим без жетонів із 24 травня переведено ще 11 турнікетів, у тому числі на станціях «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Оболонь».

Про це проінформували в КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що в кінці квітня разом із партнерами MasterCard столична підземка презентувала можливість запису проїзних квитків із усіма знижками на банківську картку з технологією PayPass. Також оплачувати за проїзд за ціною 3,5 грн можна поповнивши картку метро на 50 поїздок одним платежем.

Підприємство технічно готується збільшити кількість турнікетів для обслуговування банківських карток. Окрім того, планується відкриття додаткової каси з обслуговування користувачів електронними засобами оплати. Наразі така каса працює на станції метро «Політехнічний інститут».