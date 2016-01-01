На столичних вулицях працюють ярмарки (АДРЕСИ)
- 20 Грудня, 20:47
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Розсилка
20-25 грудня в столиці триватимуть сезонні ярмарки
З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.
Так, ярмарки відбудуться:
20 грудня (вівторок) 2016 року у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
- Святошинському районі – вул. Г. Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 і вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
21 грудня (середа) 2016 року у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
- Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.
22 грудня (четвер) 2016 року у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44, 45-Т, вул. Є. Харченка, 41-47;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 10, вул. Березняківська, 21;
- Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
- Печерському районі – вул. Московська, 3;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
23 грудня (п’ятниця) 2016 року у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44- 45-Т, вул. Є. Харченка, 41-47;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні, вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Алма-Атинська, 64, вул. Гродненська, 1/35-17-А;
- Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-18;
- Печерському районі – Печерський узвіз, 2/12;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, вул. Полкова, 57-Б;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Донецької і Мартиросяна), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – перетин вулиць Щусєва та Тираспільської, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16, вул. Ризька, 1, на перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94;
24 грудня (субота) 2016 року у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
25 грудня (неділя) 2016 року у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, вул. Зарічна, 44-45-Т;
- Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.