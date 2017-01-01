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    На столичній Борщагівці перекриють одну з вулиць

    • Сьогодні, 10:51
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    Ремонт дороги
    Ремонт дороги

    Буде повністю обмежено рух транспорту на вулиці Миколи Трублаїні

    6 та 7 травня з 7:00 до 20:00 у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Миколи Трублаїні (від кільцевого перехрестя з вул. Симиренка до Кільцевої дороги). Про це повідомила КК «Київавтодор».

    Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, а також враховувати зазначену інформацію, плануючи свій маршрут.

    Раніше «Главком» повідомляв про пожежу на столичній Борщагівці. 1 травня на вулиці Гната Юри, 1 згоріла квартира, в якій перебували діти віком 2 і 4 роки.

    дороги діти
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