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    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле

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    У Києві на Борщагівці відкрили сучасне&nbsp;міні-футбольне поле
    Фото прес-служби КМДА
    У Києві на Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле

    У Святошинському районі свято футболу

    У Святошинському районі на вулиці Якуба Коласа, 23 відкрили сучасне міні-футбольне поле зі штучним покриттям, на якому вже відбулась перша гра. Участь у ній взяли професійні футбольні гравці ФК «Арсенал-Київщина»: захисник Гаррісон Омоко, півзахисник Владислав Пасечнюк і голкіпер Андрій Желізко.

    Як повідомляє Святошинська РДА, майданчик зроблено з використанням сучасних технологій, що дозволяє використовувати його протягом усього року та за різних погодних умов. Окрім того, його оснащено системою відводу вологи, витривалим покриттям і захисною сіткою.

    Нагадаємо, що це вже друге міні-футбольне поле, відкрите на Борщагівці. Перше облаштували восени 2016 року на вулиці Симиренка, 22.

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    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле
    Фото прес-служби КМДА

    Раніше «Главком» повідомляв, 21 квітня у звязку з проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський», між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк), метрополітен закриє центральні станції.

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