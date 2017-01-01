На столичній Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле

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Фото прес-служби КМДА У Києві на Борщагівці відкрили сучасне міні-футбольне поле

У Святошинському районі свято футболу

У Святошинському районі на вулиці Якуба Коласа, 23 відкрили сучасне міні-футбольне поле зі штучним покриттям, на якому вже відбулась перша гра. Участь у ній взяли професійні футбольні гравці ФК «Арсенал-Київщина»: захисник Гаррісон Омоко, півзахисник Владислав Пасечнюк і голкіпер Андрій Желізко.

Як повідомляє Святошинська РДА, майданчик зроблено з використанням сучасних технологій, що дозволяє використовувати його протягом усього року та за різних погодних умов. Окрім того, його оснащено системою відводу вологи, витривалим покриттям і захисною сіткою.

Нагадаємо, що це вже друге міні-футбольне поле, відкрите на Борщагівці. Перше облаштували восени 2016 року на вулиці Симиренка, 22.

Раніше «Главком» повідомляв, 21 квітня у звязку з проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський», між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк), метрополітен закриє центральні станції.