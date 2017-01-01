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    На столичній Оболоні громадський транспорт змінює графік роботи

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    Громадський транспорт столиці
    Громадський транспорт столиці

    З 29 квітня до 15 вересня змінять роботу автобуси маршрутів № 41 та № 73

    У зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині вул. Героїв Дніпра та просп. Оболонського з 29 квітня до 15 вересня 2017 року вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів № 41 і № 73, а саме:

    • автобуси маршруту № 41 курсуватимуть на вул. Героїв Дніпра до перетину з просп. Героїв Сталінграда (без заїзду на просп. Оболонський);
    • автобуси маршруту № 73 курсуватимуть до просп. Оболонського з розворотом перед перетином із вул. Героїв Дніпра.

    Про це повідомило в КП «Київпастранс».

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