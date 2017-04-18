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    На столичній Оболоні п'яний автокрадій розбив чотири авто

    • Сьогодні, 10:14
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    У Києві, п'яний автокрадій намагався викрасти автомобіль, проте не впорався з керуванням і розбив декілька автомобілів.

    Про це повідомляє «Киев Оперативный»

    «Увечері, 18.04.2017, неподалік від вулиці Сім'ї Кульженків, біля СТО, чоловік, в стані сильного алкогольного сп'яніння, розкрив автомобіль Jeep. Потім якимось чином завів його, а потім переплутав передню передачу із задньою і в'їхав у припарковані автомобілі: Opel і Diamante. Після чого Diamante відкинуло в BMW, а потім BMW - в ворота СТО», - йдеться в повідомленні.

    Після того, як до горе-крадія підійшли працівники СТО, чоловік попросив «поставити його на ноги, щоб він поїхав», проте ті затримали його до приїзду поліції.

    ДТП Київ автомобіль
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