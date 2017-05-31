На столичній вулиці Васильківській буде обмежено рух автотранспорту
- Сьогодні, 16:49
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Рух транспорту на вулиці Васильківській тимчасово обмежать до трьох смуг
У зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття на вул. Васильківській, на ділянці від пров. Ужгородського до пров. Коломийського, обмежать рух транспорту до 3-х смуг, зокрема:
- з 22:00 31.05.2017 до 08:00 01.06.2017 – на парній стороні від пров. Ужгородського до пров. Коломийського;
- з 22.00 01.06.2017 до 08.00 02.06.2017 – непарною стороною від пров. Коломийського до пров. Ужгородського.
Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та закликає містян із розумінням поставитися до можливих труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.