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    На столицю знову насуваються морози

    • Сьогодні, 09:52
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    Нове похолодання очікується 18-19 січня.

    Цього тижня в Україні спостерігалося потепління, але з наступного тижня знову прогнозують зниження температури повітря. Про це йдеться на сайті Українського гідрометцентру.

    Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що нове похолодання очікується 18-19 січня.

    «Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів», - повідомила Адаменко.

    У Києві похолодання буде поступовим: від денної температури -1...-3 градусів завтра, 16 січня, і до -6...-8 градусів у четвер, 19 січня. Вночі температура опуститься до -8...-11 градусів.

    Джерело: Вечірній Київ

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