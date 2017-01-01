На Святошині поліціянти виявили гранату

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Під час комплексного відпрацювання території Святошинського району дільничні інспектори поліції звернули увагу на 23-річного місцевого жителя

Під час обшуку гаража, котрий належить молодику, правоохоронці вилучили металевий корпус гранати Ф-1 та запал до неї, два патрони калібру 5,45 мм, чотири ножі кустарного виробництва та нунчаки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та співробітників вибухотехнічної служби.

Правоохоронцям молодик сказав, що небезпечні предмети нібито знайшов, але всі обставини буде з’ясовано під час досудового розслідування.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: Вечірній Київ