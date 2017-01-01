На Троєщині автобусні маршрути змінять режим роботи

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18 березня буде змінено рух автобусів маршрутів №№ 73, 101

У суботу, 18 березня, у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків на просп. Оболонському та вул. М. Закревського рух автобусів маршрутів №№ 73, 101 буде тимчасово змінено. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Так, на просп. Оболонському на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка рух автобусів маршруту № 73 у напрямку вул. Милославської буде організовано наступним чином: ст. м. «Героїв Дніпра» – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі – за діючою схемою руху.

На вул. Миколи Закревського на ділянці від просп. Маяковського до вул. Драйзера рух автобусів маршруту № 101 буде організовано від ст. м. «Петрівка» до просп. Маяковського за діючою схемою руху, далі: вул. Драйзера – вул. М. Закревського, потім – за діючим маршрутом.