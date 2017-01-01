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    На Троєщині чоловік виносив з магазину дорогі продукти

    • Сьогодні, 15:43
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    Розпочате кримінальне провадження.

    До правоохоронців звернулась служба безпеки супермаркету по вулиці Сабурова і повідомила, що було затримано юнака, який намагався пронести неоплачений товар через касу, На той момент каса не працювала.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Як повідомила охорона супермаркету, помітити хлопця завдяки камерам відеонагляду. Він поводився дуже підозріло, тож працівники супермаркету простежити за його діями.

    Згодом зловмисника доправили до Деснянського управління поліції. У крадіжці він зізнався. Речові докази вилучили.

    Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачаєпокарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

    Поліція перевіряє причетність юнака до скоєння аналогічних злочинів.

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