На Троєщині чоловік виносив з магазину дорогі продукти
- Сьогодні, 15:43
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Розпочате кримінальне провадження.
До правоохоронців звернулась служба безпеки супермаркету по вулиці Сабурова і повідомила, що було затримано юнака, який намагався пронести неоплачений товар через касу, На той момент каса не працювала.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Як повідомила охорона супермаркету, помітити хлопця завдяки камерам відеонагляду. Він поводився дуже підозріло, тож працівники супермаркету простежити за його діями.
Згодом зловмисника доправили до Деснянського управління поліції. У крадіжці він зізнався. Речові докази вилучили.
Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачаєпокарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Поліція перевіряє причетність юнака до скоєння аналогічних злочинів.