На Троєщині чоловік виносив з магазину дорогі продукти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розпочате кримінальне провадження.

До правоохоронців звернулась служба безпеки супермаркету по вулиці Сабурова і повідомила, що було затримано юнака, який намагався пронести неоплачений товар через касу, На той момент каса не працювала.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомила охорона супермаркету, помітити хлопця завдяки камерам відеонагляду. Він поводився дуже підозріло, тож працівники супермаркету простежити за його діями.

Згодом зловмисника доправили до Деснянського управління поліції. У крадіжці він зізнався. Речові докази вилучили.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачаєпокарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція перевіряє причетність юнака до скоєння аналогічних злочинів.