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    На Троєщині під час пожежі врятували безпритульного

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    Вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі.

    27 грудня о 17:52 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в місті Києві надійшло повідомлення від очевидців про те, що у 10-поверховомужитловому будинку по вулиці Радунська, 44, виникла пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

    На місце події одразу ж прибуло відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальники встановили, що горить сміття у сміттєзбірнику на першому поверсі в одному з під’їздів. Під час гасіння пожежі було виявлено та врятовано чоловіка-безхатченка1969 року народження, якого винесли на свіже повітря та передали працівникам медичної служби. Врятованого було госпіталізовано з опіками нижніх кінцівок та обличчя.

    Наразі причину виникнення пожежі з'ясовує слідчо-оперативна група.

    пожежа
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