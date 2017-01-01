На Троєщині реконструюють транспортну розв’язку

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У Деснянському районі реконструюють однорівневу транспортну розв’язку від вул. Каштанової до Оноре де Бальзака.

У Деснянському районі реконструюють однорівневу транспортну розв’язку (вул. Каштанова – вул. Оноре де Бальзака) з влаштуванням двостороннього дорожнього руху вулицею Оноре де Бальзака. Це дозволить збільшити пропускну спроможність дороги орієнтовно на 50%. Замовником виконання робіт визначено Деснянську РДА. Підписане відповідне розпорядження КМДА.

Перший етап реконструкції із організацією двостороннього руху на вулиці Оноре де Бальзака (від вулиці Каштанової до просп. Генерала Ватутіна) надав можливість здійснити розгалуження транспортних потоків, що дозволило мешканцям мікрорайону № 2 житлового масиву Вигурівщина-Троєщина скоротити маршрут руху при виїзді з житлового масиву в сторону станції метрополітену «Петрівка» та зменшив перепробіг транспортних засобів в цілому.

Із огляду на позитивні відгуки автомобілістів, а також численні звернення громадян щодо прискорення впровадження двостороннього руху та наскрізного руху на всій протяжності вул. Оноре де Бальзака, наразі актуальним питанням постає реалізація наступного етапу реконструкції транспортної інфраструктури, а саме: реконструкція транспортної розв’язки в одному рівні вул. Каштанова – вул. Оноре де Бальзака з влаштуванням двостороннього дорожнього рух на вул. Оноре де Бальзака.

Фінансування проектних і будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету.