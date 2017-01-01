На Троєщині сталася кривава різанина між родичами

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Будучи напідпитку, чоловіки, які проживають в одній квартирі, влаштували сварку: причиною суперечки стало помешкання

Близько 23-ї години до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхівки на проспекті Маяковського побилися родичі.

Про це інформує сайт Національної поліції, повідомляє «Главком».

«Правоохоронці виїхали на місце виклику. Під час перевірки з’ясувалося, що в двокімнатній квартирі мешкає дві родини. Протягом тривалого часу між сім’ями виникали побутові конфлікти», – повідомив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.

Пізно ввечері сталася чергова сварка, яка перейшла в бійку. Саме тоді, не впоравшись зі своїми емоціями, 41-річний киянин кухонним ножем кілька разів вдарив 46-річного опонента. Від одержаних поранень потерпілий помер.

«Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Речовий доказ вилучено», – зазначив начальник Деснянського управління поліції.

За умисне вбивство киянин може від семи до п’ятнадцяти років провести у місцях позбавлення волі.