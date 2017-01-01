  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Троєщині сталася моторошна аварія. Легковик влетів у маршрутку

    • Сьогодні, 11:14
    • Розсилка

    Ранкова ДТП на вулиці Теодора Драйзера

    Сьогодні вранці, у Києві, на вулиці Теодора Драйзера сталася ДТП за участю автомобіля «Шкода» і маршрутки.

    Про це повідомляє Киев Оперативный.

    Як повідомляється, дві людини госпіталізовані у важкому стані.

    На місці працюють патрульні поліцейські, медики та небайдужі громадяни, в тому числі і автопатруль «Майдан».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Троєщині сталася моторошна аварія. Легковик влетів у маршрутку
    На Троєщині сталася моторошна аварія. Легковик влетів у маршрутку
    На Троєщині сталася моторошна аварія. Легковик влетів у маршрутку
    На Троєщині сталася моторошна аварія. Легковик влетів у маршрутку

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Подолі вантажівка збила дитячу коляску. Бабуся з малечею переходила вулицю у не встановленому для цього місці.

    Читайте також
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ