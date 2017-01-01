На Троєщині сталася моторошна аварія. Легковик влетів у маршрутку
- Сьогодні, 11:14
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Ранкова ДТП на вулиці Теодора Драйзера
Сьогодні вранці, у Києві, на вулиці Теодора Драйзера сталася ДТП за участю автомобіля «Шкода» і маршрутки.
Про це повідомляє Киев Оперативный.
Як повідомляється, дві людини госпіталізовані у важкому стані.
На місці працюють патрульні поліцейські, медики та небайдужі громадяни, в тому числі і автопатруль «Майдан».
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Подолі вантажівка збила дитячу коляску. Бабуся з малечею переходила вулицю у не встановленому для цього місці.