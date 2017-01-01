На Троєщині відкриють новий дитячий садок

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У Деснянському районі планують відкрити ще один комунальний дитсадок

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати узгодили створення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №362 у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Новий дитячий садок розміщуватиметься у новобудові на вулиці Закревського, 99-А. Заклад розрахований на 280 діток, а це 15 груп.

«Це житловий масив Вигурівщини-Троєщини. Ми знаємо, як інтенсивно розбудовується цей мікрорайон. Сьогодні там проживає близько 16 тисяч осіб, переважно молоді сім’ї. За даними департаменту освіти, в даному мікрорайоні в електронній черзі до дитячих садочків перебуває більше тисячі дітей віком до шести років. Цифри говорять самі за себе – дошкільний заклад там украй необхідний. До того ж це буде комунальна установа. Усі витрати вже передбачені бюджетом міста», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Видатки на утримання комунального закладу здійснюють за рахунок коштів, передбачених для головного розпорядника Деснянської райадміністрації у галузі «Освіта».

Відкриття дошкільної установи планується на вересень 2017 року. Проект рішення мають ухвалити на сесії Київради.