На Троїцькій площі Київський театр оперети дасть концерти

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фото: Wikimapia Троїцька площа

Два дні у центрі столиці кияни та гості міста зможуть доторкнутися до класіки

Два дні, 10 та 12 травня, на Троїцькій площі біля Олімпійського стадіону артисти Київського національного театру оперети дивуватимуть киян і гостей міста різноманітною мистецькою програмою – концерти театру відбуватимуться за участю провідних українських солістів, хору, балету та симфонічного оркестру. Також на присутніх чекатиме різноманітна розважальна програма, яка розрахована на людей різного віку, адже на цій фан-зоні «Євробачення-2017» особлива увага приділяється саме сімейному відпочинку та дітям. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«На ці 2 тижні на Троїцькій площі розгорнулося справжнє арт-містечко. Тут розташована концертна сцена, дитяча зона, зони майстер-класів, виставок-продажів тощо. Кожен зможе знайти тут для себе розвагу до душі. А сьогодні та в п’ятницю на головній концертній сцені відбудеться справжнє музично-театральне видовище від нашого Київського театру оперети, який приготував до пісенного конкурсу «Євробачення» унікальну програму», – зауважила заступник голови КМДА.

За її словами, на вихідних свою майстерність також покажуть артисти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, Київського академічного муніципального духового оркестру. А закриватиме фан-зону 14 травня виступ Народного оркестру барабанщиць «Киянки».

«Фан зона на Троїцькій площі спеціально облаштована для сімейного відпочинку та розвитку дітей. Малеча тут не лише не сумуватиме, а й розвиватиметься, адже кожного дня в спеціально оформленій дитячій зоні на неї чекатимуть різноманітні розважальні заходи, майстер-класи, аніматори, дитячі квести. Під час концертів вони зможуть надихнутися співом, балетом, музичними інструментами. Дорослі також зможуть навчитись чомусь новому та корисному під час виставок і майстер-класів від народних майстрів», – зазначила Ганна Старостенко.

План заходів на Троїцькій площі:

10 травня:

19:00 – концерт артистів Київського національного театру оперети за участю солістів, хору, балету та симфонічного оркестру.

12 травня:

19:00 – концерт артистів Київського національного театру оперети за участю солістів, хору, балету та симфонічного оркестру.

14 травня:

16:00 – виступ Народного оркестру барабанщиць «Киянки»;

16:15 – Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва;

16:30 – зразковий театр-студія мюзиклу «ОКей!» школи джазового та естрадного мистецтв.

17:00 – урочисте закриття. Виступ Народного оркестру барабанщиць «Киянки» та Київського академічного муніципального духового оркестру.

18:00 – Анжеліка Рудницька.

18:45 – гурт «АССА».

19:30 – Гурт «Luiku» («Луйку»).

Також відбудеться вільне спілкування з артистами – Meet&Greet:

17:00 – 20:00 – 14 травня.

19:00 – 21:00 – 10 та 12 травня.

Програма для дітей

Дитяча зона працюватиме щодня з 15:00 до 19:00.

На дітей чекатимуть: розпис пряників, малюнок на гіпсових фігурках, картини з піску, орігамі, аквагрим, текстильні прикраси, текстильні мотанки, декупаж, основи флористики, гончарство, ткацтво.

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