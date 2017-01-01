На Великдень столицю патрулюватиме 1500 правоохоронців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про це повідомив начальник поліції Києва на брифінгу з приводу роботи правоохоронців під час відзначення Світлого Христового Воскресіння

Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, аби не допустити порушень громадського порядку під час свят, столична поліція посилить наряди біля храмів та церков:

«Протягом двох днів богослужіння триватимуть у 136 культових спорудах. Тож для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян біля релігійних закладів нестиме службу 1500 правоохоронців, у тому числі 200 військовослужбовців Національної гвардії України».

Окрім святкових богослужінь, у ці дні у Києві відбуватимуться загальноміські урочисті заходи. Тож під час святкування буде посилено патрулювання нарядів поліції у центральній частині міста, а також у місцях проведення масових заходів. А на зупинках громадського транспорту та у метрополітені додатково за правопорядком слідкуватимуть кінологи із службовими собаками та вибухотехніки.

«Вночі 13 квітня ми отримали повідомлення про закладену вибухівку в одному із соборів. Ми провели перевірку і небезпечних предметів не виявили. Тому, зважаючи на такі тривожні повідомлення, ми повинні врахувати все, тому до роботи залучені вибухотехніки та кінологи», – пояснив Андрій Крищенко.

Також з метою забезпечення правопорядку у неділю буде перекрито рух у центральній частині міста: із 8:00 до 22:00 буде перекрито Майдан Незалежності. Крім того, на Софійській та Михайлівській площах, де облаштовані святкові локації, рух транспорту теж може бути ускладнений. Тому поліція звертається до водіїв із проханням обрати інші маршрути слідування або ж скористатися громадським транспортом.

«Поліція традиційно дбатиме про безпеку киян і гостей міста. Тому ми просимо з розумінням ставитися до можливих перевірок особистих речей і документів», – додав керівник столичних поліцейських.

Крім того, поліція закликає громадян дотримуватися кількох практичних порад. У першу чергу дбати про збереження власних речей, адже у місцях масового перебування громадян активізуються кишенькові злодії. Особливо звертати увагу на підозрілих осіб і залишені без нагляду сумки, пакети або коробки та не панікувати у разі повідомлення про замінування або іншу небезпеку. При виникненні нестандартної ситуації обов’язково виконувати вказівки правоохоронців і сприяти їм у виконанні своїх обов’язків.