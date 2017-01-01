На вихідні громадський транспорт столиці змінює графік роботи

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15 квітня в роботу автобусів маршрутів №№ 61, 73, 98, 101 вносяться зміни

У субботу,15 квітня, в зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків в роботу автобусів маршрутів №№ 61, 73, 98, 101 вносяться зміни, а саме:

- на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 61 буде організовано від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі так: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

- на просп. Оболонському, на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка, рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вул. Милославської буде організовано за трасою: ст. м. «Героїв Дніпра» – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі за діючою трасою;

- на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 98 буде організовано від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі так: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

- на вул. Милославській, на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського, рух автобусів маршруту № 101 буде організовано від ст. м. «Петрівка» до вул. Закревського за діючою трасою, далі так: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Маяковського – вул. Милославська.

Ознайомитися з розкладом руху громадського наземного транспорту можна на сайті www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».

Раніше «Главком» повідомляв графік роботи громадського транспорту столиці під час святкування Великодня.