На вихідних столичний громадський транспорт змінює графік роботи

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Через проведення ярмарків змінять рух автобуси маршрутів №№ 61, 98, 101 і тролейбуси маршруту № 34

У суботу, 4 березня 2017 року, в зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків у роботу автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 і тролейбусів маршруту № 34 вносяться зміни, а саме:

на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 61 буде організовано за трасою: від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 98 буде організовано за трасою від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;

на вул. Милославській, на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського, рух автобусів маршруту № 101 організують за трасою: від ст. м. «Петрівка» до вул. Закревського за діючою трасою, далі – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Маяковського – вул. Милославська;

на вул. Йорданській тролейбуси маршруту № 34 будуть рухатися за трасою: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. «Мінська» – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери.

Ознайомитися з роботою автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 і тролейбусного маршруту № 34 можна на сайті: www.kpt.kiev.ua у розділі «Пасажирам» – «Маршрути та розклад руху».