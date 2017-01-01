На вихідних у столиці святкуватимуть Масляну

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25 та 26 лютого в усіх районах Києва святкуватимуть Масляну

На киян і гостей міста чекатимуть народні гуляння, розважальні програми, виступи фольклорних колективів, естрадних співаків, масово-розважальні ігри, забави тощо.

Так, у Голосіївському районі Масляну святкуватимуть 25 та 26 лютого з 11:00 до 19:00 у Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М. Т. Рильського на просп. Голосіївському, 87. У рамках заходу на відвідувачів чекатимуть виступи фольклорних колективів, естрадних співаків, масово-розважальні ігри та забави.

У Дарницькому районі святкування стартують 26 лютого об 11:00 у парку культури та відпочинку «Партизанська слава» на вул. Славгородській. Тут відбудеться святковий концерт і дискотека просто неба. Найспритніші дорослі та смілива малеча зможуть весело провести час біля «Стовпа розваг» і отримати подарунки. Працюватиме дитяча зона.

У Деснянському районі святкування триватиме з 13:00 до 17:00 26 лютого в парковій зоні біля приміщення Деснянської райдержадміністрації на просп. В. Маяковського, 29. Під час заходу працюватимуть майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва; організують спортивні конкурси, розваги з перетягування канату, жиму гирі, спортивних естафет, «бою на колоді» та «Стовпу розваг», «майданчик читача», на якому розташуються книжкові виставки; проводитимуться вікторини, конкурси, майстер-класи. Для дітей працюватиме зона «Joy Land», ігротека «Балу» за участю аніматорів. На глядачів чекатимуть показові виступи народного театру історичного костюму «Святогор», театру історичного та сценічного бою «Камелот» Будинку культури Деснянського району, проведуть «Дитячий рицарський турнір». Упродовж свята працюватимуть ігрові майданчики та атракціони для дітей.

У Дніпровському районні масничні гуляння розпочнуться 25 лютого о 12:00 на майданчику біля Центру культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва на вул. Алма-Атинській, 109. На гостей свята чекатимуть конкурси, розваги, виставка-ярмарок, інтерактивні ігри для малечі, виступи народних аматорських колективів. Також, з 09:00 до 16:00 за цією ж адресою проходитиме святкова торгівля, працюватиме буфет.

Святкуватимуть Масляну і в Святошинському районі 25 лютого о 12:00 на вул. Симиренка, 12-А, в парку ім. Генерала Потапова, на вул. Наумова, 31-А; о 14:30 – на вул. Симиренка, 25, 25-А, вул. Гната Юри, 12, 14, просп. Вернадського (біля пам’ятника В. Вернадського). Святкування продовжаться 26 лютого о 12:00 на б-р Кольцова, 17-Г, вул. Котельникова, 26-32/11, о 14:30 – на б-р Ромена Ролана, 9, вул. Чистяківській, 11-Б. На гостей чекатимуть актори із захоплюючою програмою, веселі конкурси та розваги.

У Шевченківському районі Масляну відсвяткують 25 лютого о 15:00 на стадіоні «Старт» на вул. Шолуденка, 26-28. Гостей розважатимуть танцювальні та вокальні колективи Шевченківського району, аніматори, артисти різних жанрів. Кульмінацією свята стане спалення Дідуха, який за українською національною традицією символізує урожай, добробут і багатство.

В Оболонському районі Масляну святкуватимуть на трьох локаціях: 25 лютого о 12:00 у сквері на вул. Бережанській, цього ж дня, з 16:00 до 18:30, біля ТРЦ «Метрополіс», вул. Малиновського, 12-А, 26 лютого з 12:00 до 17:00 – на просп. Героїв Сталінграда, 14-В. На гостей чекатимуть конкурси, пригощання млинцями та гарячими напоями, працюватиме фотозона, відбудуться творчі майстер класи та виступи фольклорного колективу.

У Печерському районі весну зустрічатимуть 26 лютого з 11:00 до 18:00 на території Печерського ландшафтного парку (Співоче поле). На киян і гостей столиці чекатимуть виступи артистів української естради, фольклорних колективів, пізнавально-розважальний квест для дітей, працюватиме виставка виробів різних напрямів творчості та народних ремесл, кулінарні майстер-класи, фотовиставка млинців світу.

У Подільському районі Масляну вже святкують (24, 25 та 26 лютого з 14:00). Окрім того, в неділю, 26 лютого, о 14:00 тут відбудеться соціально-культурний захід «Все коту Масляна», в рамках якого заплановані виступи фольклорних колективів, розваги та конкурси для дорослих і дітей. Програма заходу передбачає карнавал котів (конкурс на кращий костюм кота), майстер-класи (випікання млинців, пісні, танці, обряди, малювання), роботу міні-ярмарку, працюватиме фотовиставка «Подільські коти», спалення опудала зими – Дідуха. Також проведуть збір коштів, які будуть спрямовані на притулок для тварин Подільського району та виставку-продаж «Все для котів». Масляна на Подолі триватиме на Контрактовій площі (сквер біля пам’ятника П. Сагайдачному).

Частуватимуть млинцями і в Солом’янському районі. Так, 25 лютого о 12:00 у парку «Орлятко» на б-рі В. Гавела, 9-В працюватиме зона розваг для дітей, яких розважатимуть аніматори та майстри аквагриму. Передбачена концертна програма, інтерактивні конкурси та частування смаколиками.

Окрім того, за сприяння Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Київського міського палацу дітей та юнацтва спільно з українсько-турецьким культурним центром «Сяйво» відбудеться соціокультурний захід «Масляна» для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах – клієнтів Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва. Захід триватиме з 11:00 до 14:00 26 лютого в Гідропарку (о. Долобецький). Соціокультурний захід «Масляна» проходитиме у форматі весняного сімейного пікніка. Під час свята відбудеться насичена соціокультурна програма, в рамках якої відбудуться родинні змагання, конкурси, квести, туристичні випробування, подолання смуги перешкод, святкування старовинних традицій Масляної, частування варениками та смаження сосисок на спільному вогнищі. Наприкінці свята відбудеться традиційне спалення опудала – «Чучеліни». Акредитація представників ЗМІ за тел.: 097-528-96-09 (Шабатіна Анна).