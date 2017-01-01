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    На Водохреще на станції «Гідропарк» працюватиме додатковий вестибюль

    • Сьогодні, 13:42
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    Очікується багато бажаючих пірнути в ополонку

    На Водохреще на станції «Гідропарк» працюватиме додатковий вестибюль. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

    «Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції «Гідропарк» під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід. Вестибюль №2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі», — йдеться в повідомленні.

    Джерело: УНН

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