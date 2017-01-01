На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
- Сьогодні, 18:18
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У Печерському районі столиці облаштовують черговий пішохідний перехід
Сьогодні, в суботу, 25 березня, в центрі Києва почалася друга стадія ремонтних робіт на вулиці Ольгинській.
Комунальники з самого ранку продовжили облаштування пішохідного переходу. Була знята стара бруківка, яка пролежала в центрі столиці не одне десятиліття. Також ремонтники підготували «корито» для укладання нової кольорової бруківки.
Раніше «Главком» повідомляв про першу стадію робіт на вулиці Ольгинській.
Нагадаємо читачам, що в лютому 2017 року, комунальні працівники облаштували перехід у Печерському районі. На вулиці Інститутській, біля станції метро «Хрещатик», вже красується готовий перехід.
Також зазначимо, що у п'ятницю в країні почали наводити лад з урядового кварталу.