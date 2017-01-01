На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Облаштування кольорового пішохідного переходу

У Печерському районі столиці облаштовують черговий пішохідний перехід

Сьогодні, в суботу, 25 березня, в центрі Києва почалася друга стадія ремонтних робіт на вулиці Ольгинській.

Комунальники з самого ранку продовжили облаштування пішохідного переходу. Була знята стара бруківка, яка пролежала в центрі столиці не одне десятиліття. Також ремонтники підготували «корито» для укладання нової кольорової бруківки.

Раніше «Главком» повідомляв про першу стадію робіт на вулиці Ольгинській.

Нагадаємо читачам, що в лютому 2017 року, комунальні працівники облаштували перехід у Печерському районі. На вулиці Інститутській, біля станції метро «Хрещатик», вже красується готовий перехід.

Також зазначимо, що у п'ятницю в країні почали наводити лад з урядового кварталу.