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    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)

    • Сьогодні, 18:18
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    Облаштування кольорового пішохідного переходу
    Облаштування кольорового пішохідного переходу

    У Печерському районі столиці облаштовують черговий пішохідний перехід

    Сьогодні, в суботу, 25 березня, в центрі Києва почалася друга стадія ремонтних робіт на вулиці Ольгинській.

    Комунальники з самого ранку продовжили облаштування пішохідного переходу. Була знята стара бруківка, яка пролежала в центрі столиці не одне десятиліття. Також ремонтники підготували «корито» для укладання нової кольорової бруківки.

    Раніше «Главком» повідомляв про першу стадію робіт на вулиці Ольгинській.

    Нагадаємо читачам, що в лютому 2017 року, комунальні працівники облаштували перехід у Печерському районі. На вулиці Інститутській, біля станції метро «Хрещатик», вже красується готовий перехід.

    Також зазначимо, що у п'ятницю в країні почали наводити лад з урядового кварталу.

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    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)
    На вулиці Ольгинській у Києві зняли бруківку (фото)

    ЖКГ Київ метро благоустрій
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