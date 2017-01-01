На вулицях столиці працюють продовольчі ярмарки (адреси)
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Продовольчі ярмарки у Києві
Із 16 до 21 травня в столиці працюють проведені сезонні ярмарки
В столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, ярмарки відбудуться:
16 травня (вівторок) у:
- Голосіївському районі на просп. Науки, 88, вул. Володимирській, 80-86-А;
- Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
- Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі на вул. І. Микитенка, 21-27;
- Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35;
- Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1, вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській, 16, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
17 травня (середа) у:
- Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;
- Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
- Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі на просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
- Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А, перетині вулиць О. Теліги та Мельникова.
18 травня (четвер) у:
- Голосіївському районі на вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
- Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі на б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
- Оболонському районі на вул. Північна, 48-54;
- Печерському районі на вул. Московській, 2;
- Подільському районі на вул. Оболонській, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
- Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1.
19 травня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
- Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
- Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинській, 64-74;
- Печерському районі на перетині вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградному;
- Подільському районі на вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
- Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
- Солом’янському на вул. Керченській (в межах вулиць Донецької і Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській, 16, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Ризькій, 1, перетині вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.
20 травня (субота) у:
- Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
- Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Подільському районі вул. Світлицького, 31-35.
21 травня (неділя) у:
- Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
- Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
- Дніпровському районі на вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35.