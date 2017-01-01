  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На вулицях столиці працюють продовольчі ярмарки (адреси)

    • Сьогодні, 13:32
    • Розсилка
    Продовольчі ярмарки у Києві
    Продовольчі ярмарки у Києві

    Із 16 до 21 травня в столиці працюють проведені сезонні ярмарки

    В столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Так, ярмарки відбудуться:

    16 травня (вівторок) у:

    • Голосіївському районі на просп. Науки, 88, вул. Володимирській, 80-86-А;
    • Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
    • Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
    • Дніпровському районі на вул. І. Микитенка, 21-27;
    • Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35;
    • Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1, вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській, 16, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

    17 травня (середа) у:

    • Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;
    • Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
    • Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
    • Дніпровському районі на просп. Соборності, 2-20;
    • Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
    • Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А, перетині вулиць О. Теліги та Мельникова.

    18 травня (четвер) у:

    • Голосіївському районі на вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
    • Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
    • Дніпровському районі на б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Оболонському районі на вул. Північна, 48-54;
    • Печерському  районі на вул. Московській, 2;
    • Подільському районі на вул. Оболонській, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
    • Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі на вул. Багговутівській, 1.

    19 травня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі на просп. Голосіївському, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
    • Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
    • Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
    • Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинській, 64-74;
    • Печерському районі на перетині вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградному;
    • Подільському районі на вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
    • Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;
    • Солом’янському на вул. Керченській (в межах вулиць Донецької і Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
    • Шевченківському районі на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській, 16, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Ризькій, 1, перетині вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

    20 травня (субота) у:

    • Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
    • Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
    • Подільському районі вул. Світлицького, 31-35.

    21 травня (неділя) у:

    • Дарницькому районі на вул. Зарічній, 44-45-Т, перетині вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетині вулиць Колекторної і Центральної;
    • Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;
    • Дніпровському районі на вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Подільському районі на вул. Світлицького, 31-35.
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ