На вулицях столиці пройдуть продовольчі ярмарки

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Цими вихідними в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

4 та 5 лютого, в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

Так, 4 лютого (субота) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);

Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

Оболонському районі – просп. Оболонський, 21-43;

Печерському районі – вул. Німанська, 3-7;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;

Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);

Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

5 лютого (неділя) 2017 року ярмарки відбудуться у: