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    На вулицях столиці пройдуть продовольчі ярмарки

    • Сьогодні, 08:14
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    Цими вихідними в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки

    4 та 5 лютого, в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Так, 4 лютого (субота) 2017 року ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
    • Оболонському районі – просп. Оболонський, 21-43;
    • Печерському районі – вул. Німанська, 3-7;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
    • Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

    5 лютого (неділя) 2017 року ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
    Київ
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