Найкращим спортсменом Києва став особистий охоронець президента
- Сьогодні, 11:53
-
Розсилка
Військовослужбовець Управління державної охорони України − один з найкращих спортсменів Києва
27 грудня в Київській міській державній адміністрації відбулось нагородження десяти найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту міста Києва за 2016 рік.
Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони.
До списку найкращих увійшов неодноразовий призер та переможець чемпіонатів і Кубків України та Європи з боротьби самбо та рукопашного бою, учасник міжнародних змагань, військовослужбовець Управління державної охорони України Олександр Волков.
Він став єдиним представником силових структур. Спортсменів нагородили грамотами та подарунками.
Досягнення Олександра Волкова:
- переможець Кубка президента України з рукопашного бою серед правоохоронних органів та інших військових формувань (2011, 2014, 2015, 2016 рр.);
- переможець Кубка України з рукопашного бою (2015 р.);
- переможець чемпіонату Європи з рукопашного бою (у вазі 90 кг, 2016 р.);
- призер та чемпіон чемпіонатів та Кубків з боротьби самбо, учасник міжнародних змагань;
- володар 1-го дану з рукопашного бою (2016 р.)