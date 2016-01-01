Найкращим спортсменом Києва став особистий охоронець президента

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Військовослужбовець Управління державної охорони України − один з найкращих спортсменів Києва

27 грудня в Київській міській державній адміністрації відбулось нагородження десяти найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту міста Києва за 2016 рік.

Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони.

До списку найкращих увійшов неодноразовий призер та переможець чемпіонатів і Кубків України та Європи з боротьби самбо та рукопашного бою, учасник міжнародних змагань, військовослужбовець Управління державної охорони України Олександр Волков.

Він став єдиним представником силових структур. Спортсменів нагородили грамотами та подарунками.

Досягнення Олександра Волкова: