  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Найкращим спортсменом Києва став особистий охоронець президента

    • Сьогодні, 11:53
    • Розсилка

    Військовослужбовець Управління державної охорони України − один з найкращих спортсменів Києва

    27 грудня в Київській міській державній адміністрації відбулось нагородження десяти найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту міста Києва за 2016 рік.

    Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони.

    До списку найкращих увійшов неодноразовий призер та переможець чемпіонатів і Кубків України та Європи з боротьби самбо та рукопашного бою, учасник міжнародних змагань, військовослужбовець Управління державної охорони України Олександр Волков.

    Фото Oleh Ostapets.

    Він став єдиним представником силових структур. Спортсменів нагородили грамотами та подарунками.

    Фото Oleh Ostapets.

    Досягнення Олександра Волкова:

    • переможець Кубка президента України з рукопашного бою серед правоохоронних органів та інших військових формувань (2011, 2014, 2015, 2016 рр.);
    • переможець Кубка України з рукопашного бою (2015 р.);
    • переможець чемпіонату Європи з рукопашного бою (у вазі 90 кг, 2016 р.);
    • призер та чемпіон чемпіонатів та Кубків з боротьби самбо, учасник міжнародних змагань; 
    • володар 1-го дану з рукопашного бою (2016 р.)
    спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ