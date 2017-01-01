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    Невідомі закидали Театр на Подолі чорною фарбою

    • 3 Сiчня, 14:05
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    На фасаді нової будівлі Київського драматичного театру на Подолі з’явилася чорна пляма від фарби

    Про це на сторінці спільноти «Громада Андріївського узвозу» у Facebook повідомив Олексій Кулішенко.

    «Я не прихильник таких дій. Але люди у нас якісь... знервовані», – написав користувач.

    Нагадаємо, що поява нового фасаду Театру на Подолі викликала обурення киян через його зовнішній вигляд, що не відповідає архітектурному ансамблю Андріївського узвозу, і згодом на сайті Київської міської ради було зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.

    Джерело: УНН

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