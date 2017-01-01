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    Нічний громадський транспорт столиці не буде працювати два дні

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    Нічний громадський транспорт
    Нічний громадський транспорт

    26 та 27 квітня в роботу тролейбусних маршрутів №№ 41, 92Н, 93Н вносяться тимчасові зміни

    26 квітня та 27 квітня з 01:00 до 06:00 у зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт на Шулявському шляхопроводі вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусних маршрутів №№ 41, 92Н, 93Н. Про це повідомило КП «Київпастранс».

    На зазначений час у роботу маршрутів вносяться такі зміни:

    • рух тролейбусного маршруту № 41 закривається з 00:40 до 04:00;
    • рух нічного тролейбусного маршруту № 93Н закривається.

    Із 01:00 до 04:00 відправлення нічного тролейбусного маршруту № 92Н буде організовано зі змінами: від залізничного вокзалу «Південний» – вул. І. Огієнка – вул. В. Чорновола – вул. Січових Стрільців – вул. Щусєва – вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Маршала Гречка – вул. В. Порика – просп. Свободи.

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