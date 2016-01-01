Нічний таран на Подолі: водій з розбитою головою намагався втекти (ФОТО)
- 29 Грудня, 07:08
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У Києві сталася п'яне ДТП.
У середу, 28 грудня, на Подолі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
«Водій буса Фольксваген не пропустив Таврію, і влетів під «цеглу» в чотири припарковані авто: Пежо, Нива і два фольксваген. Травмований водій з розбитою головою намагався втекти, Затриман. Дуже п'яний. Його госпіталізовано», - повідомляє журналіст Влад Антонов.
На місті ДТП працювала слідча група.
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