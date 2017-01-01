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    Низка столичних тролейбусних маршрутів змінює графік роботи

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    18 лютого рух тролейбусів маршрутів №№ 34, 37А та автобусів маршруту № 61 буде змінено через проведення ярмарків

    18 лютого у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 34, 37А та автобусів маршруту № 61. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

    Так, зазначені маршрути курсуватимуть:

    • на вул. Лісківській, на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської рух автобусів маршруту № 61 буде організовано: від зал. пл. «Троєщина» до вул. Радунської за діючою трасою, далі: вул. Милославська (без заїзду на вул. Лісківську);
    • на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. «Мінська» – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;
    • на вул. Марини Цвєтаєвої на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського рух тролейбусів маршруту № 37А буде організовано за маршрутом № 37.

     

    Київ громадський транспорт
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