Низка столичних тролейбусних маршрутів змінює графік роботи
- Сьогодні, 11:14
-
Розсилка
18 лютого рух тролейбусів маршрутів №№ 34, 37А та автобусів маршруту № 61 буде змінено через проведення ярмарків
18 лютого у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 34, 37А та автобусів маршруту № 61. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».
Так, зазначені маршрути курсуватимуть:
- на вул. Лісківській, на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської рух автобусів маршруту № 61 буде організовано: від зал. пл. «Троєщина» до вул. Радунської за діючою трасою, далі: вул. Милославська (без заїзду на вул. Лісківську);
- на вул. Йорданській рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. «Мінська» – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;
- на вул. Марини Цвєтаєвої на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського рух тролейбусів маршруту № 37А буде організовано за маршрутом № 37.