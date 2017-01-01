Нова пісня про Київ сколихнула соцмережі. Опубліковано відео кліпу

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Київ

В Інтернеті набирає популярності нова пісня про Київ, написана до Дня міста киянкою Оленою Дерев'янко.

Кліп на пісню був опублікований на сторінці Дерев'янко в соцмережі Facebook.

«Одного разу я довго летіла до Києва з далекої благополучної країни. І прийшли такі рядки і така мелодія», - написала киянка.

У коментарях користувачі соцмережі захоплюються новим музичним твором.

«Тепла пісня! Браво!» - пише Олена Каракай.

«Приємна, світла і, по-справжньому, міська пісня», - підкреслив Сергій Курбатов.

«Спасибі за любов до нашого міста», - зазначила Наталія Фесун.

«Дуже цікаво, з теплом, упевненістю в краще і справді з переживанням і любов'ю до міста Києва!» - написала Наталія Орхідея.

Нагадаємо, що офіціальним гімном столиці України з 2014 року є пісня композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, «Як тебе не любити, Києве мій!»: