Нова пісня про Київ сколихнула соцмережі. Опубліковано відео кліпу
- Сьогодні, 08:13
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В Інтернеті набирає популярності нова пісня про Київ, написана до Дня міста киянкою Оленою Дерев'янко.
Кліп на пісню був опублікований на сторінці Дерев'янко в соцмережі Facebook.
«Одного разу я довго летіла до Києва з далекої благополучної країни. І прийшли такі рядки і така мелодія», - написала киянка.
У коментарях користувачі соцмережі захоплюються новим музичним твором.
«Тепла пісня! Браво!» - пише Олена Каракай.
«Приємна, світла і, по-справжньому, міська пісня», - підкреслив Сергій Курбатов.
«Спасибі за любов до нашого міста», - зазначила Наталія Фесун.
«Дуже цікаво, з теплом, упевненістю в краще і справді з переживанням і любов'ю до міста Києва!» - написала Наталія Орхідея.
Нагадаємо, що офіціальним гімном столиці України з 2014 року є пісня композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, «Як тебе не любити, Києве мій!»: