Новий метод боротьби з ожеледицею. Замість піску комунальники сиплять щебінь

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У Києві випробовують новий метод боротьби з ожеледицею.

На двох київських набережних комунальники для боротьби з ожеледицею почали посипати променадні доріжки не піском, а дрібним щебнем.

Про це повідомляє у Facebook комунальне підприємство «Плесо».

«Вирішили для боротьби з ожеледицею на променадних доріжках Русанівського каналу та Оболонської набережної використовувати не пісок, а щебінь (дрібна фракція 4-5 мм). До такого експерименту вдалася «Експлуатаційна компанія №1», що на замовлення «Плесо» утримує частину наших територій за принципом аутсорс», — йдеться у повідомленні.

За словами комунальників, таким чином боротьбу із ожеледицею ведуть у Фінляндії, Швейцарії, Австрії та інших країн Європи. Щебінь дозволяє успішно та безпечно з точки зору екології боротись із травматизмом. Окрім того, цей матеріал на 40-50% дешевший за пісок.