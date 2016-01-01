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    Новий рік на Софійській площі: що чекає на гостей

    • Вчора, 21:57
    • Розсилка

    Святкування триватимуть до 4-ої ранку.

    Святковий концерт поблизу головної ялинки країни 31 грудня розпочнеться о 22 і триватиме понад 4 години.

    Зокрема, на площі виступатимуть й виконавці естрадної, джазової, народної музики, а також Державний академічний естрадно - симфонічний оркестр. Європейські хіти і народна музика звучатимуть наживо.

    Підготували столичні чиновники й новорічні акції для містян. Тож святкування цьогоріч охоплять не лише центр міста, а й лівий берег.

    Джерело: 5 канал

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