Новий рік на Софійській площі: що чекає на гостей
- Вчора, 21:57
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Святкування триватимуть до 4-ої ранку.
Святковий концерт поблизу головної ялинки країни 31 грудня розпочнеться о 22 і триватиме понад 4 години.
Зокрема, на площі виступатимуть й виконавці естрадної, джазової, народної музики, а також Державний академічний естрадно - симфонічний оркестр. Європейські хіти і народна музика звучатимуть наживо.
Підготували столичні чиновники й новорічні акції для містян. Тож святкування цьогоріч охоплять не лише центр міста, а й лівий берег.
Джерело: 5 канал